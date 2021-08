Aus dem Polizeibericht : Unbekannte zünden Mofa auf Spazierweg in Haan an

Unbekannte zünden Mofa auf Spazierweg in Haan an

Haan Auf dem Weg zwischen Diekermühle und Untenklophausen entdeckten Passanten das Wrack am Sonntag.

Eine Spaziergängerin fand am Sonntag gegen 9.30 Uhr ein ausgebranntes Zweirad auf einem ländlichen Fußweg, der vor der Bahnunterführung Diekermühle in Haan nach links in Richtung Unten-Klophausen abgeht. Etwa 100 Meter vom Beginn dieses Fußwegs entfernt, lag das von noch unbekanntem Täter offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzte Mofa mitten auf dem Schotterweg. Die Flammen und die Hitze des Feuers haben Spuren an der Böschung hinterlassenFahrzeughersteller und -typ, wie auch der rechtmäßige Eigentümer des Mofas sind bisher noch nicht bekannt.