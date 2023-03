Aus dem Polizeibericht Unbekannte zerstechen Reifen in Gruiten

Wie die Polizei am Montag berichtete, stellte der Halter eines BMW X5 am Sonntagmittag fest, dass sein auf der Sinterstraße in Gruiten abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden war. Unbekannte hatten die Kennzeichen gestohlen, das Fahrzeug mit Toilettenpapier eingewickelt und die Reifen an der rechten Seite zerstochen. Die Polizei entdeckte auf der Sinterstraße einen blauen Renault Kadjar mit zwei zerstochenen Reifen. Auch an einem Renault-Lastwagen war ein Reifen beschädigt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und bezifferte den Gesamtschaden mit rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.