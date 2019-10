Haan : Polizei zieht überladenen Kleinlaster aus dem Verkehr

Der Ford Transit war mit 1,45 Tonnen Baumaterial total überladen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Einem Motorrad-Polizisten fiel am Donnerstag, 10. Oktober, 2019, gegen 12.45 Uhr auf der Flurstraße in Haan ein weißer Ford Transit mit Krefelder Kennzeichen auf. Er hielt den Kleinlaster an. Schon auf den ersten Blick war für den Verkehrsexperten eine erhebliche Überladung des Fahrzeugs zu erkennen.

