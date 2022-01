Aus dem Polizeibericht : Polizei zieht „Schrott“-Lkw mit neuer TÜV-Plakette aus dem Verkehr

Haan Der Transporter, der angeblich erst im vergangenen November erfolgreich einer Prüfung unterzogen worden sein sollte, wies erhebliche Mängel auf. Die ungesicherte Ladung war zudem illegal.

Es war ein Zufallstreffer, aber der traf mitten ins Schwarze: Einem Motorradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizei fiel gegen 14.15 Uhr am Dienstagnachmittag (4. Januar) , ein blauer Kleinlaster vom Typ Mercedes-Benz Sprinter mit Duisburger Kennzeichen auf, der auf der Gräfrather Straße in Richtung Autobahn 46 (Anschluss Haan-Ost) unterwegs war. Das Fahrzeug war demnach schon auf den ersten Blick deutlich erkennbar in einem schlechten äußeren Zustand. Daher wurde es einer Polizeikontrolle unterzogen – und die beiden Insassen ebenfalls.