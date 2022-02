Polizei beschlagnahmt Auto in Haan : Rasende Fahrt mit Handy gefilmt

Die Polizei setzte den Rennfahrer-Ambitionen von drei jungen Männern am Ende der Niederbergischen Allee in Haan ein Ende. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Ein 21-jähriger Haaner ist seinen Führerschein fürs erste los und sieht sich jetzt auch mit einem Strafverfahren konfrontiert. Grund: Er raste mit mehr als 140 Stundenkilometern über die Niederbergische Allee. Beifahrer filmten das Ganze.

Um kurz nach 21 Uhr am Mittwoch war ein Haaner mit seinem Hund entlang der Niederbergischen Allee unterwegs, als an ihm VW Golf vorbeiraste. Am Steuer ein junger Mann. Wie die Polizei berichtete, sei der Wagen beim Hochschalten wegen seines Klappenauspuffs nicht nur sehr laut, sondern mit geschätzten rund 160 bis 170 km/h auch viel zu schnell unterwegs gewesen. Der Wagen mit drei Insassen sei die Niederbergische Allee mehrfach auf und ab gefahren, wobei der Wagen auch auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Zeue alarmierte die Polizei; er äußerte auch den Verdacht, dass Fahrer und Beifahrer die Fahrt auch noch mit ihren Handys gefilmt hatten.

Wenig später konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten den Fahrer des VW Golf am Ende einer Sackgasse an der Niederbergischen Allee gemeinsam mit zwei Freunden antreffen. Konfrontiert mit den Beschuldigungen des Zeugen wiegelten die drei jungen Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren ab und gaben zunächst an, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten zu haben. Als die Beamten jedoch die Handys kontrollierten, konnten sie Videos der kurz zuvor durchgeführten Fahrten sicherstellen.