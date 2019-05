Haan : Polizei zieht Ford Transit aus dem Verkehr

Lenkrad ohne Airbag. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Der erste – schlechte – Eindruck vom Ford Transit, den eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag in Haan stoppte, täuschte nicht. Am Ende zogen die Ordnungshüter den Transporter aus dem Verkehr.

Das Fahrzeug wies offensichtliche Rostschäden auf. Dazu waren die Reifen abgefahren. Weil der Fahrer-Airbag fehlte, war das große Loch im Lenkrad mit Klebeband verschlossen. Zur Feststellung der Verkehrssicherheit wurde das Fahrzeug daraufhin einer Prüfstelle vorgestellt. Dort entdeckte der Prüfer insgesamt 27 Mängel, von denen er einige als gefährlich einstufte. Dazu zählten: Mängel an den Bremsen, Ölverlust am Motor, Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen, defekte Sicherheitsgurte sowie abgefahrene Reifen mit Beschädigung der Karkasse. Die Weiterfahrt des erst neun Jahre alten Lkw wurde daraufhin untersagt. Sowohl gegen den 27-jährigen Fahrer als auch gegen den 51-jährigen Halter wurden Anzeigen gefertigt.

(-dts)