Betrüger auch in Haan unterwegs : Polizei warnt: Immer wieder neue Betrugswellen

Vor allem ältere Menschen gehören zu den Opfern der Trickbetrüger. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan/Hilden Eine 87-jährige Haanerin wurde um eine vierstellige Summe geprellt. Die Betrüger setzen ihre Opfer massiv unter Druck. Die Polizei warnt vor den Tricks der Täter. Bürger müssen wachsam sein, sollten aber nicht panisch werden.

Eine Haanerin ist am Dienstag Opfer von Betrügern geworden und hat einen vierstelligen Geldbetrag verloren. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erhielt die 87-Jährige gegen 12 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als deren Tochter ausgab und erklärte, sie befinde sich im Krankenhaus und benötige dringend eine hohe Bargeldsumme, um die zwingend notwendige Behandlung zu bezahlen. Die hilfsbereite Dame sicherte ihre Hilfe zu und übergab gegen 14 Uhr einem ihr unbekannten Mann an ihrer Wohnungstür das Geld. Erst später fiel der Seniorin der Betrug auf und sie erstattete Anzeige.

Seit einigen Tagen gibt es aus allen Städten des Kreises Anzeigen über versuchte Betrugstaten per Telefon. Die Polizei informiert in engen Abständen und muss doch immer staunen, wie skrupellos Täter die Arglosigkeit ihrer Opfer ausnutzen.

Info Nummer blockieren Hinweis: Sollten Sie dubiose Nachrichten oder Anrufe bekommen, blockieren Sie die Nummer und informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.

Trickbetrüger sind erfindungsreich und verändern immer wieder ihre Taktik. Die Kreispolizeibehörde Mettmann warnt aktuell vor einer neuen Variante der bereits bekannten Betrugsmasche des sogenannten falschen Polizeibeamten. Hierbei geben sich Trickbetrüger am Telefon als vermeintlich echte Polizeibeamte aus – in diesem Fall als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol.

So gehen Betrüger vor: Ihre Opfer, zumeist Senioren, werden von den Kriminellen zu Hause angerufen. Oftmals erscheint im Telefondisplay sogar die Rufnummer 110. Mit geschickter Gesprächsführung gaukeln sie den Angerufenen vor, Teil eines internationalen Ermittlungsverfahrens zu sein. Entweder, weil man selbst ein Beschuldigter einer Straftat sei, oder aber, weil Freunde und Bekannte verdächtigt werden. Gezielt schüren die professionell agierenden Betrüger so die Angst bei den Betroffenen und bauen Druck auf, der Ermittlungsbehörde Europol unbedingt zu helfen.

Der Anrufer fordert die potenziellen Opfer im Verlaufe des Gesprächs dann auf, an ein extra eingerichtetes Konto für Kryptowährung (zum Beispiel Bitcoin) sowie an ein Konto in Übersee hohe Geldmengen zu transferieren.

Die echte Polizei stellt klar: Die Polizei ruft Sie niemals zu Hause an, um Sie über Ihre privaten Vermögensverhältnisse auszufragen und erst recht nicht, um Sie aufzufordern, Bargeld auszuhändigen oder Geld auf ein anderes Konto zu transferieren. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten: Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen und legen Sie am besten einfach auf. Auflegen ist nicht unhöflich. Achten Sie auch darauf, dass das Telefonat tatsächlich beendet ist und lassen Sie sich auch nicht weiterverbinden.

Ein Fall zeigt, wie perfide die Täter agieren: Durch eine falsche WhatsApp-Nachricht hat ein 70-jähriger Heiligenhauser innerhalb von drei Wochen einen fünfstelligen Betrag an einen Betrüger überwiesen. Der Heiligenhauser erhielt eine WhatsApp-Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn auf seinem Handy. Der Absender gab an, dass sein Mobiltelefon defekt und er aktuell lediglich über die angezeigte Nummer erreichbar sei. Da er durch den Defekt keinen Zugriff zu seinen Online-Bankgeschäften habe, bat der angebliche Sohn den Heiligenhauser, eine vermeintlich dringende Überweisung für ihn auszuführen.

Der hilfsbereite Senior schöpfte zunächst keinen Verdacht und überwies den geforderten Betrag an die genannte Kontoverbindung. In den folgenden Tagen erhielt er von dem Absender erneute Nachrichten mit der Bitte, weitere Rechnungen zu begleichen, sodass der Senior insgesamt einen geringen fünfstelligen Betrag an unterschiedliche Konten überwies.