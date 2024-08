Am Mittwoch auf der Dieker Straße Polizei und BSV beraten zum Opferschutz für Sehbehinderte

Wie notwendig und wichtig der professionelle polizeiliche Opferschutz ist, zeigt ein Blick in die Kriminal- und Unfallstatistik. Alleine bei den qualifizierten Opferdelikten (Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit) gab es im Jahr 2022 in NRW 293.103 Opfer. Erweitert man den Kreis der Delikte etwa auf den Wohnungseinbruchdiebstahl, so sind es in der Summe etwa eine Million Geschädigte, mit denen die nordrhein-westfälische Polizei pro Jahr Kontakt hat.