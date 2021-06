Aus dem Polizeibericht : Unbekannte pumpen in Haan Diesel aus Lastwagen-Tank

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Diesel-Diebstahl an der Straße Schallbruch in Haan vielleicht beobachtet haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Aus einem an der Straße Schallbruch in Haan abgestellten Lastwagen haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag rund 200 bis 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stachen die Diebe das Schloss der Fahrerkabine mit einem spitzen Gegenstand auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Fahrzeug.

