Haan : Lebensgefahr: Polizei sucht demenzkranke 79-Jährige aus Haan

Die Polizei sucht eine seit Samstagnachmittag (1. August) aus ihrem Wohnumfeld an der Bahnhofstraße in Haan vermisste 79-Jährige. Sie hatte offenbar in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr die Wohnanlage über einen Seitenausgang in Richtung Eisenbahnstraße verlassen.