Haan : Lastwagen war stark überladen

7,49 Tonne hätte der Lastwagen wiegen dürfen. Tatsächlich brachte er 11,24 Tonnen auf die Waage.

Haan (-dts) Ein Blick genügte dem Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizei und er wusste, dass der Lastwagen deutlich überladen war. Der Beamte stoppte den Mercedes-Pritschenwagen am Dienstagnachmittag auf der Gräfrather Straße in Haan. Das Fahrzeug war mit enormen Mengen von Gerüstbaumaterial beladen. Bevor der Lkw zur örtlichen Waage begleitet werden konnte, ordnete der polizeiliche Kradfahrer aber zunächst die Reinigung des hinteren Unterfahrschutzes am Lastwagen an, welcher mit groben Dreck stark verschmutzt war. Eine derartige Verdreckung hätte im fließenden Fahrzeugverkehr umherfliegen und zu erheblichen Schäden an nachfolgenden Fahrzeugen führen können.