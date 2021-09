Polizei berichtet im Mobilitätsausschuss : Haan zählt die meisten Unfallverletzten

Beim Unfall eines VW Golf in der Nacht des 7. November 2020 wurden der 18-jährige Autofahrer sowie seine beiden Mitfahrerinnen verletzt. Foto: Polizei

Haan Nirgendwo sonst im Kreis Mettmann gab es 2020 statistisch so viele Verletzte bei Verkehrsunfällen. Auf Platz zwei der traurigen Tabelle liegt Hilden.

Es war kurz vor Mitternacht, als am 7. November vergangenen Jahres ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf bei viel zu hoher Geschwindigkeit von der Elberfelder Straße abkam. Der Fahranfänger prallte gegen eine Mauer und rutschte in ein Verkehrsschild, ehe der Wagen im Grünstreifen stehen blieb. Alle Airbags lösten aus, trotzdem wurde der 18-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 17- und 18-jährigen Beifahrerinnen wurden leicht verletzt.