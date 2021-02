Aus dem Polizeibericht : Sohn verhindert Trickbetrug in Haan

Sohn verhindert Trickbetrug in Haan

Haan Nach Schockanruf hatte 83-jährige Mutter schon Wertsachen für eine angebliche Kaution zusammengepackt und wartete vor der Haustür auf die Übergabe.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Mutter gegen 14 Uhr am Donnerstag einen dramatischen Anruf erhalten: Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte ihr geschildert, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution sei eine Haft vermeidbar. Die 83-Jährige wurde nach ihrem Vermögensstand befragt und eine Übergabe ihrer Wertgegenstände vor der Wohnungstür gefordert.

Im Hintergrund des Telefonates vernahm die Haanerin sogar Hilferufe, die sie ihrer Schwiegertochter zuordnete. Die Seniorin wurde psychisch so massiv unter Druck gesetzt, dass sie auf die perfide Betrugsmasche hereinfiel und einer Übergabe ihrer Wertgegenstände zustimmte.

Die Ermittler nehmen den aktuellen Fall aus der Gartenstadt zum Anlass, um noch einmal eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger zu warnen. Es wird klargestellt: Die Polizei fragt niemals am Telefon nach Vermögenswerten oder nimmt diese in „Verwahrung“. Auch gebe es niemals telefonisch eine Aufforderung zur Zahlung einer Kaution. Die Polizei rät, im Zweifel solche Telefonate selbst zu beenden und danach die Polizei zu informieren. Dabei sollte vom eigenen Telefon in einem neuen Telefonat der Notruf „110“ gewählt werden. Angerufene sollten sich keineswegs „weiterverbinden“ lassen.