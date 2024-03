Überfall auf Getränkehandel Polizei schnappt Räuber dank Videoaufzeichnung

Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sind einem 27-jährigen Räuber jetzt zum Verhängnis geworden. Der Mann hatte zuvor Geld aus der Kasse des Getränkemarktes „TrinkGut“ an der Düsseldorfer Straße gestohlen. Laut Polizeiangaben hatte der Zuwanderer den Markt am Montag, 11. März, kurz nach 8 Uhr betreten. Als er im Kassenbereich stand, um vermeintlich zu bezahlen, nahm er einen 17-jährigen Mitarbeiter plötzlich in den Schwitzkasten und griff Bargeld aus der Kasse. Glücklicherweise sei der Mitarbeiter nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Während eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung erfolglos blieb, brachte eine Überprüfung der Videoaufzeichnungen des Geschäfts den Durchbruch. Die Einsatzkräfte konnten den 27-Jährigen zweifelsfrei identifizieren. Der Mann wurde vorläufig festgenommen ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes.