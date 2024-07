Fahndungserfolg Polizei schnappt Haaner Internet-Betrügerin

Daraufhin begann die Duisburgerin mit eigenständigen Ermittlungen zu der Verkäuferin – und hatte offensichtlich Erfolg. Sie machte die mutmaßliche Betrügerin in Haan ausfindig. Für dort verabredeten die beiden Frauen schließlich auch ein Treffen, bei dem Ware übergeben werden sollte. Was die Verkäuferin nicht wusste:. In die Abstimmung des Übergabe-Termins einbezogen waren auch Ermittlerinnen und Ermittler der zuständigen Kriminalpolizei in Mettmann.