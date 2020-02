Aus dem Polizeibericht : Einbrecher werfen in Haan Tür mit Steinen ein

Foto: dpa/Silas Stein

Haan Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Thienhausener Straße in Haan. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Einbrecher am Mittwoch zwischen 14.30 und 20 Uhr mit Steinen die gläserne Balkontür sowie ein Balkonfenster ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus, das sie nach Wertsachen durchsuchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken