Haan : Einbruch in Einfamilienhaus in Gruiten

Einbruch in Einfamilienhaus in Gruiten

Unbekannte Diebe sind in ein Einfamilienhaus in Gruiten eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Einbrecher waren am Lindenweg in Gruiten am Werk. Zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Wie die Polizei mitteilt, hebelten ein oder mehrere Täter doppel-flügelige Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Innen durchsuchten Sie das Haus nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Einbrecher verursachten aber einen Schaden von etwa 500 Euro.