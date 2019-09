Haan : Einbrecher halten Bewohnern die Haustür zu

Schmuck erbeuteten Unbekannte am Samstag bei einem Einbruch in der Neubausiedlung „Am Steinenhaus". Die Täter wurden von den gegen 20.55 Uhr heimkehrenden Eigentümern gestört. Sie hielten den Bewohnern die Haustür zu und hinderten sie so daran, ihr Reihenhaus zu betreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Heimkehrer machten mit lauten Rufen auf die Tat aufmerksam. Nachbarn alarmierten sofort die Polizei. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den in Richtung Waldfriedhof geflüchteten Tätern blieb jedoch ergebnislos. Im Rahmen der späteren Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass sich die Einbrecher durch die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten. Eine Personenbeschreibung der flüchtigen Einbrecher liegt der Polizei nicht vor. Hinweise unter Telefon 02129 / 9328-6480.

(dts)