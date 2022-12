Aus dem Polizeibericht Einbrecher werfen Gullydeckel in Tür einer Tankstelle in Haan

Zigaretten und Bargeld erbeuteten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum ersten Weihnachtstag beim Einbruch in eine Tankstelle an der Landstraße in Haan. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, warfen die Täter gegen 4.05 Uhr den Eingangsbereich einer Tankstelle an der Landstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen und sich so gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum verschafft. Sie flüchteten unerkannt.