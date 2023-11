Bei Kontrolle in Haan Polizei zieht maroden Transporter aus dem Verkehr

Einen völlig maroden Transporter hat die Polizei in Haan am Montag (20. November) bei einer allgemeinen Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13 Uhr war einem Motorrad-Polizisten an der Elberfelder Straße ein Mercedes Sprinter mit Wuppertaler Zulassung aufgefallen, der schon auf den ersten Blick einen verkehrsunsicheren Eindruck machte, weil das Fahrzeug ganz augenscheinlich erheblich überladen war. Bei der anschließenden Kontrolle des mit drei Personen besetzten Transporters stellte sich dann heraus, dass sich der 28-jährige Fahrer ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhält. Das Ausländeramt wurde umgehend informiert.