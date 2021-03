Haan : Polizei entdeckt Transporter mit 36 Mängeln

Der Halter des maroden Transporters muss in einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Foto: dpa/Paul Zinken

Haan Polizeibeamten fiel am Donnerstag (11.03.2021) auf der Hochdahler Straße in Haan ein Fiat Ducato auf. Schon auf den ersten Blick stellten die Polizisten fest, dass sich der Transporter mit einem 42-jährigen Duisburger am Steuer in einem miserablen Zustand befand.

