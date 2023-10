Nach einem Jahr Polizei fahndet mit Foto nach Einbrecher in Haan

Auf dem Foto aus einer Überwachungskamera ist ein junger Mann zu sehen. Ihm wird vorgeworfen, sich am Donnerstag, 22. September vergangenen Jahres, im Zeitraum zwischen 14.35 Uhr und 14.40 Uhr gemeinsam mit zwei Komplizen gewaltsam Zugang in ein Haus an der Adenauerstraße in Haan verschafft zu haben. Die Einbrecher wurden dabei von einem Anwohner überrascht, der die Polizei informierte. Die konnte die Täter im Rahmen der damals eingeleiteten Fahndung aber nicht mehr fassen.