Fahrt über A46 : Polizei erwischt Frau mit Piccolo am Steuer

Haan/Hilden Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Dienstagabend auf der A46 an der Ausfahrt Haan-Ost aus dem Verkehr gezogen. Weil sich die 51-jährige Hildener während der Kontrolle den Polizisten gegenüber aggressiv zeigte, wurden ihr Handschellen angelegt.

Zuvor war anderen Verkehrsteilnehmern die Fahrweise der Hildenerin aufgefallen, die mit ihrer 35-jährigen Beifahrerin in Richtung Wuppertal fuhr. Als die Frau an der Ausfahrt Haan-Ost abfuhr, konnte die inzwischen alarmierte Polizei die Fahrt in Höhe der Landstraße/ Rheinische Straße in Haan stoppen.