Am S-Bahnhof Polizei ermittelt nach versuchtem Raub in Gruiten

Ein 19-jähriger Haaner n der Nacht zu Montag, 29. Mai, am S-Bahnhof Gruiten offenbar Opfer eines Raubversuchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 0.30 Uhr mit der S8 von Wuppertal Hauptbahnhof in den Gruitener S-Bahnhof eingefahren. Er machte sich mit seinem Fahrrad auf den Weg durch die Unterführung in Richtung Thunbuschstraße. In Höhe der Fahrradständer wurde er - nach eigenen Angaben - von einem Duo, das zuvor ebenfalls in der S8 gesessen hatte, unvermittelt von hinten angegriffen. Der 19-Jährige erlitt mehrere Schläge und wurde demnach aufgefordert, Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Als er das verweigerte, griff ihn das Duo erneut an. Im Polizeibericht heißt es wörtlich: „Der durch die Schläge leicht verletzte junge Mann rief lauthals um Hilfe und die Tatverdächtigen flohen fußläufig in Richtung Thunbuschpark.“ Zeugen, die wegen der Hilferufe aufmerksam geworden waren, eilten dem 19-Jährigen zu Hilfe. Die alarmierten Polizeibeamten konnten trotz Nahbereichsfahndung im Umfeld allerdings niemanden mehr antreffen.