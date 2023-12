Arbeiter leicht verletzt Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Haan

Aufmerksame Anwohner hatten gegen 13.50 Uhr am Donnerstag Brandgeruch im Flur des Mehrfamilienhauses bemerkt, das zu einem Wohnkomplex an der Goerdeler Straße gehört. Arbeiter hatten im Rahmen einer Renovierungsmaßnahme Bauschutt und anderes Material im Treppenhaus abgelegt, das nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen in Brand gesetzt worden war.