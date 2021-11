Radarfalle in Haan : Polizei-Blitzer blitzt Fahrrad-Flitzer

40 km/h, wo 30 erlaubt ist. So fotografierte eine Radarfalle diesen Flitzer am Morgen auf der Ittertalstraße. Foto: Polizei/Kreispolizei Mettmann

Haan Eine Radarfalle an der Ittertalstraße hat am Mittwochmorgen gegen 11.20 Uhr ausgelöst. Dann die Überraschung: Auf dem Foto war kein Auto, sondern ein Radfahrer zu sehen, der Tempo 40 in der 30-er Zone fuhr.

Da ist jemand offenbar kräftig in die Pedale getreten – und es gibt sogar ein Beweisfoto. Als die Beamten der Kreispolizei Mettmann am Mittwochmorgen ein Foto ihrer Radaranlage an der Ittertalstraße auswerten wollten, staunten sie Bauklötze: Auf dem Foto war nicht etwa ein Auto zu sehen, sondern ein flotter Fahrrad-Flitzer.

Der „Blitzer“ der Polizei löste aus, als der Flitzer mit 40 km/h an der Radarfalle vorbeifuhr. Erlaubt ist dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.