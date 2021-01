Mobilität in Haan : Politische Mehrheit will Fahrradstreifen auf der B228

Politische Mehrheit will Fahrradstreifen auf der B228

Mobilität in Haan

Haan SPD, GAL und WLH setzten sich mit ihrer Forderung nach Schutzstreifen durch. Die CDU möchte erst das Ergebnis ihrer Umfrage abwarten.

Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität hat sich dafür ausgesprochen, das Radverkehrskonzept für Haan, so wie es ursprünglich vor einigen Jahren vom Fachbüro Runge vorgestellt wurde, umzusetzen. Damit soll auch ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 rückgängig gemacht werde, demzufolge auf einen Fahrradschutzstreifen auf der Bundesstraße 228 verzichtet werden soll.

„Der Verzicht ist der falsche Weg und ist zu korrigieren, was wir hiermit tun“, betonten die Antragsteller von GAL, SPD und WLH. Der Gutachter habe darauf hingewiesen, dass „ein Verzicht auf Radverkehrsanlagen heißt, diese Verkehrsart schlichtweg zu ignorieren.“ Da der Radverkehr auch in Haan weiter zunehme, solle diese Entwicklung durch attraktive Radwege gefördert werden, schrieben die Politiker in ihrem Antrag.