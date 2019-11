Haan : Brücke übers Sandbachtal kommt nicht

Die Schillerstraße ist eine der am meisten beschädigten Straßen in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Schillerstraße wird saniert. Der Bau einer neuen Brücke über den Sandbach fand im Stadtrat indes keine Mehrheit.

Eine der größten „Schlagloch-Pisten“ der Stadt wird saniert: die Schillerstraße. Dies beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Nicht umgesetzt werden dagegen die Pläne der Verwaltung, eine Brücke über das Sandbachtal zu bauen. Damit, so hatte die Stadt argumentiert, „wäre nicht nur die Verbindung Sandbachtal / Schillerpark / Innenstadt gewährleistet, sondern auch ein wesentlicher Baustein der beschlossenen Geh- und Radwegetrasse im Sandbachtal vom Hildener Stadtwald bis in die Innenstadt.“ Der durchaus wünschenswerte durchgängige Radweg durch das Sandbachtal stieß jedoch bei der Finanzierung auf unüberwindbare Hürden.

Zu viel, befand eine Mehrheit in der Politik. Der Stadtrat folgte dem Votum des Haupt- und Finanzausschusses. Der hatte sich mit zehn Ja-Stimmen bei einem Nein und sieben Enthaltungen für den Verzicht auf die Brücke entschieden. „Wir haben in Haan diverse ,Baustellen‘ für Radfahrer, wofür das Geld zurzeit besser ausgeben können“, argumentierte beispielsweise der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Stracke. Die lange Diskussion um eine Radspur an der Bahnhofstraße beispielsweise habe deutlich gemacht, „dass wir noch einiges zu tun haben“. Eine Brücke – so schön sie auch sei – helfe da nicht weiter.