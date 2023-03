Rund 150 Zuschauer Poetry Slam: Premiere machte viel Spaß

Premiere gelungen – so lautet das übereinstimmende Urteil zum ersten, vom Jugendparlament Haan veranstalteten Poetry Slam-Abend. „Wir wollten ein Event organisieren, das Alt und Jung gleichermaßen anspricht,“ erklärte Henrik Giebels, Vorsitzender des 15-köpfigen JuPa, am Freitagabend in der mit rund 150 Zuhörern besetzten Aula des Städtischen Gymnasiums. „Die Verwaltung fand unsere Idee klasse und hat sogar noch einen Wettbewerb ausgeschrieben, dessen Gewinnerin Charly Levin heute auch auftritt“, ergänzte Emilia Zambon, die stellvertretende Vorsitzende.