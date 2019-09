Haan : Podiumsdiskussion zum Thema Opferschutz

Haan „Opferschutz …. geht jeden etwas an“ – unter diesem Motto steht eine dreiteilige Podiumsdiskussion mit Experten aus dem Kreis Mettmann, die die Frauen Union Haan initiiert hat. Für Mittwoch, 18. September, lädt sie um 19 Uhr zum zweiten Teil der Opferschutz-Trilogie ein.

Beim ersten Teil der Trilogie war die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW zu Gast in Haan. Beim Teil 3 wird es am 5. November um die Dunkelräume in Haan gehen. Diese sollen im Vorfeld per facebook-Befragung und am 2. November auf dem Wochenmarkt ermittelt werden, wo jeder seine Angst einflößenden Dunkelräume benennen kann. Die Veranstaltung findet statt in den Räumen von „raumvision“, Neuer Markt 21, 2. OG, in Haan. Der Zugang ist barrierefrei, die Teilnahme kostenlos.