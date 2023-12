Historisches aus Haan Podcast verrät Kurioses und Skurriles aus der Geschichte

Kurioses und Skurriles beleuchtet der Podcast „Kleine besondere Vorkommnisse“ von Michael Klein. 42 Folgen sind bisher erschienen und die jüngste widmet sich Haans Partnerstadt Berwick-upon-Tweed. Diese soll sich, so verrät der Podcaster Michael Klein, aufgrund von Sonderrechten mehr als 100 Jahre mit Russland im Kriegszustand befunden haben, weil vergessen wurde, die Stadt in einem Friedensvertrag zu erwähnen. Das habe nicht zuletzt daran gelegen, dass Berwick-upon-Tweed ständiger Zankapfel von Schottland und England gewesen sei. Keine Stadt in Europa sei wohl häufiger angegriffen worden, vermutet der Hildener.