Das Planungsamt der Stadt Haan hat einen neuen Chef : Neuer Amtsleiter ist ein alter Bekannter

Martin Stolz arbeitet schon seit 2018 im Planungsamt der Stadt Haan. Der studierte Raumplaner sieht in Haan noch viel Entwicklungspotenzial. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Nach zweijähriger Vakanz durch den Wechsel von Peter Sangermann nach Heinsberg hat das Amt für Stadtplanung und Vermessung mit dem 35-jährigen Raumplaner Martin Stolz nun endlich einen neuen Leiter. Auf die Umgestaltung der Innenstadt samt Plätzen, Fußgängerzone und Rathaus freut er sich besonders.

Ein neues Gesicht ist Martin Stolz im Bauamt der Stadt Haan nicht. Bereits seit 2018 arbeitet der studierte Raumplaner aus Solingen im Planungsamt der Gartenstadt mit Schwerpunkt Bauleitplanung. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres ist er Leiter des Amtes für Stadtplanung und Vermessung unter der neuen Technischen Beigeordneten Christine-Petra Schacht.

An der TU Dortmund absolvierte er sein Studium der Raumplanung und im Anschluss ein zweijähriges städtebauliches Referendariat bei der Bezirksregierung Köln, wo er für die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen der Stadt Leverkusen zuständig war. Mit dem gesammelten Know how wechselte er in die Wirtschaftsförderung nach Velbert, wo er unter anderem für das innerstädtische Einkaufszentrum zuständig war. Seine nächste berufliche Station fand Stolz im Stadtplanungsamt Ratingen. Dort kümmerte er sich maßgeblich um die Gewerbeflächen in den Stadtteilen Tiefenbroich und Ratingen-West.

Info Stadtrat beschloss die Aufsplittung Stellenbesetzung Lange Zeit war auch die Stelle des Amtsleiters in der Bauaufsicht vakant. Dieser Posten wird zum 1. Januar 2022 neu besetzt. Ämtertrennung Die Bereiche Bauaufsicht und Stadtplanung waren in Haan jahrelang in einer gemeinsamen Amtsleitung zusammengefasst. Nachdem sich bei Ausschreibungen niemand für die Stelle fand, beschloss der Stadtrat die Aufsplittung.

Der Wechsel nach Haan in 2018, sagt der 35-jährige Vater einer fast zweijährigen Tochter, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. „Gereizt hat mich zum einen die Nähe zu meinem Wohnort in Solingen-Ohligs, aber auch die kleinere Kommune und damit auch die kompaktere Verwaltung, wo man auch Kontakte zu anderen Fachämtern hat“, zählt Stolz auf. Als Raumplaner in Haan habe er bislang mit Stadtentwicklung, Landschaftsplanung und Verkehrsplanung zu tun gehabt. Sehr vielfältige Aufgaben, die ihm größere Städte nicht bieten konnten und die seine Arbeit abwechslungsreich gestalten. „Ich konnte dadurch viel lernen.“

Nun also der Aufstieg zum Leiter des Amtes für Stadtplanung und Vermessung – keine Selbstverständlichkeit, wie die neue technische Beigeordnete Christine-Petra Schacht betont. Der Fachkräftemangel nämlich mache sich auch im Bauamt bemerkbar, wo es „immer schwieriger ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Deswegen bin ich sehr froh, dass Herr Stolz für die Leitung des Stadtplanungsamtes gefunden wurde.“ Er kennt die Gartenstadt mittlerweile gut und sieht noch viel Entwicklungspotenzial in ihr.