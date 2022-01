Brand in Haan : „Da Mamma Giusi“ will bald wieder öffnen

Haan Der Brand der Pizzeria am Haaner Sportplatz beschäftigt noch immer die Betreiber. Eigentlich wollten sie schon wieder geöffnet haben, doch die Sanierungsarbeiten dauern momentan noch an.

Es war an Heiligabend , kurz nach 18 Uhr, als das Feuer in der Pizzeria einer Familienfeier ein Ende setzte, noch bevor die überhaupt richtig gestartet war.

Mittlerweile wurden Tische, Stühle und das übrige Inventar vom Ruß gesäubert. Die alte Küche musste komplett raus, die Geräte für die neue Küche wurden bereits in der vergangenen Woche geliefert, derzeit steht der Aufbau an. Eine neue Brandschutztür ist bereits in den vergangenen Tagen eingebaut worden. „Es ist traurig, was passiert ist und natürlich schade um die ganze Ware, die wir wegschmeißen mussten, aber wir können froh sein, dass keinem wirklich etwas passiert ist und der Großteil der Familie noch zu Hause und nicht hier war“, erklärt Gaetano Chiantia, Sohn von Giuseppa Maienza. Fünf Personen mussten an Heiligabend an Ort und Stelle vom Rettungsdienst betreut werden, eine Tochter der Betreiberin wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Familienfeier im Restaurant war damit gelaufen. Ersatzweise kam die Familie bei einer der Schwestern zusammen, statt Festtagsessen gab es Spaghetti. „Wir haben versucht, das Beste draus zu machen und uns von dem Schrecken zu erholen“, erzählt Chiantia.