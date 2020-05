Straßenverkehr : „Pinsel-Kunst“ statt Fahrbahnmarkierung

Markierungs-Durcheinander auf der Bahnhofstraße in Haan. Mit Wasserhochdruck soll die Doppelmarkierung entfernt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Eine Firma, die auf der Bahnhofstraße neue Markierungen auf den Asphalt bringen sollte, hat den Auftrag offenbar „etwas interpretiert“, wie die Stadt berichtet. Jetzt muss nachgebessert werden – und zwar mit „schwerem Gerät“.

Eine gestrichelte Linie, die vom rechten Fahrbahnrand schräg über die Straße bis zur anderen Seite reicht – Guido Mering ist in den vergangenen Tagen schon mehrfach aus der Bevölkerung angesprochen worden, „ob wir in der Bahnhofstraße jetzt doch einen Fahrradstreifen anlegen“. Der städtische Tiefbauamtsleiter bemühte jetzt gleich mehrfach humorvolle Umschreibungen. Denn er konnte das Ergebnis sicher genauso wenig fassen, wie viele Bürger, die die neuen Fahrbahnmarkierungen auf der Bundesstraße 228 zwischen Breidenhofer und Kölner Straße in den vergangenen Tagen gesehen haben.