Haan : Pianist Andreas Mühlen startet Jahr mit Beethoven

Konzertpianist Andreas Mühlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im großen Jubiläumsjahr 2020 für Ludwig van Beethoven war der Pianist Andreas Mühlen wohl der erste, der den Haanern die gewaltige Musik des Komponisten in einem Konzert zu Gehör brachte. In der Alten Pumpstation präsentierte er sein Programm mit dem Titel „Beethoven versus Debussy“ und begeisterte sein Publikum in der ausverkauften Werkshalle derart, dass drei Zugaben gewährt wurden.

Andreas Mühlen verriet in einem späteren Gespräch, dass er sehr wohl die besondere Atmosphäre in der Alten Pumpstation gespürt habe. „Tatsächlich entscheidet sich in den ersten drei Minuten, ob man die höchste Aufmerksamkeit eines Publikums erreicht“, sagt der Pianist. Ein Solospieler spüre alles. Und er weiß sogar, in welcher Reihe wo gerade jemand hustet. Bei dem Konzert in der Pumpstation war jedenfalls alles stimmig. Das Publikum konnte die Musik förmlich spüren.

Etwa 50 Konzerte in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland gibt Andreas Mühlen. Der gefragte Pianist hat bereits jetzt die ersten Buchungen für 2023, erzählt er. In Haan lebt er bereits seit 36 Jahren. In der Alten Pumpstation spielte er jetzt zum zweiten Mal. In früheren Jahren hat er schon Konzerte hier in Haan in den beiden Kirchen, im Gymnasium, in der Musikschule, im Friedensheim und auch in der ehemaligen Kulturscheune gegeben. Oft waren es Benefizkonzerte, wie etwa zugunsten der Haaner Tafel.

Für den Solopianisten sei das Spielen eine „einsame Tätigkeit“, sagt Mühlen. Darum freue er sich jedes Mal, wenn nach dem Konzert die Menschen kommen und mit ihm reden. In Haan gebe es immer wieder Leute, „die sich für ein Projekt begeistern lassen“, lobt Andreas Mühlen die Gartenstädter. Das letzte Konzert in der Pumpstation barg noch eine kleine Sensation, verriet er. Das Zugabenstück „Danse Hongroise“ von Emmanuel Moór, einem ungarischen Komponisten, sei nach Information der Moór-Stiftung in München bisher von keinem Pianisten gespielt worden. Die unveröffentlichten Noten seien ihm von der Preußischen Staatsbibliothek zur Verfügung gestellt worden. Das Publikum konnte sich für die temperamentvolle Musik derart begeistern, dass Andreas Mühlen noch zwei weitere Zugaben mit überwältigendem „Temperamentfaktor“ der wenig bekannten Komponisten Friedrich Gulda und Manuel de Falla spielte.

Ihm sei wichtig, dass sein Programm „Geschichten erzählt“. Das sei spannend und fördere die Konzentration. „Und außerdem kann ich so vermitteln, was mir wichtig ist“, erklärt Mühlen. An den berühmten Musikhochschulen in Düsseldorf und Basel hat er studiert. Einer seiner wichtigen Lehrmeister in der Baseler Meisterklasse war Rudolf Buchbinder. Der Russe Igor Shukow habe ihm auch den Zugang zu den nordischen und slawischen Komponisten vermittelt.