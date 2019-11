Informationsveranstaltung in Haan : Photovoltaik fürs eigene Dach

Haan AGNU und Stadt laden für Mittwoch zu einem Informationsabend in Forum St. Chrysanthus und Daria ein.

Betrachtet man den Anteil Erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch in der Stadt, dann liegt Haan beim Ausbau erneuerbarer Energien unter dem NRW-landesweiten Durchschnitt. Diese Tatsache gab für Sven Kübler vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Natur Han (AGNU), den Anstoß, die Veranstaltung zu organisieren. Fünf Referenten erzählen innerhalb einer Stunde alles Wichtige rund um das Thema Photovoltaik zu vermittel. „Wir haben versucht ein abwechslungsreiches Programm zu erstellen – von Erfahrungsberichten, über Erklärungen zu Vorteilen, die eine eigene Photovoltaikanlage bietet, bis hin zu Möglichkeiten zur Installierung und Finanzierung der Anlage“, erklärt Kübler.

Während sich die Vorträge von der Bürgerenergie Haan, Verbraucherzentrale NRW und des Hildner Elektromeisters Frank Neumann an Privatpersonen richten, sind die beiden des Energiedienstleister Enedi für Unternehmen geeignet. Die Bürgerenergie Haan entstand im übrigen aus einer Bewegung, die an der Autobahn Umweltstrom per Windrad produzieren wollte. Als das nicht genehmigungsfähig war, stiegen die umweltaktiven Bürger um und installierten eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Haaner Felsenquelle an der Hochdahler Straße. Geschäftsführer Frank Wolfermann berichtet über die erfolgreiche Ertrags-Geschichte aber auch über Probleme, die zu bewältigen waren. Im Anschluss an die Vorträge ist Zeit für Fragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme kostenlos.