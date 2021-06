Studie in Haan vorgelegt : Probleme für Photovoltaik auf städtischen Dächern

Haan Eine Studie zur Realisierbarkeit von PV-Anlagen auf städtischen Dächern kommt in Haan zum Teil zu ernüchternden Ergebnissen. Die politische Diskussion beginnt nach der Sommerpause.

Grundsätzlich hält die Stadt fest, dass der Strom im selben Gebäude verbraucht werden muss; er darf nicht durch das öffentliche Netz geleitet werden. Zudem gebe es keine EEG-Zuschüsse auf Strom aus Anlagen über 100 Kilowatt in der Spitze. Der Strom müsse dann in Eigenverantwortung an der Strombörse in Leipzig verkauft und verwaltet werden, was weitere Umsetzungsbarrieren aufwerfe.