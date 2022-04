Haan : Pflanzentauschbörse und mehr am Haaner Bürgergarten

Pflanzentauschbörse und mehr am Haaner Bürgergarten

Haan Keramik-Käfer basteln, Bienenhotels bauen: Die Initiative Haaner Bürgergarten hat sich für ihr Treffen am Freitag einiges einfallen lassen.

Wenn sich die Bürgergarteninitiative Haan am Freitag, 22. April, um 16 Uhr am Bürgergarten (Eingang Windhövel) trifft, hoffen alle auf rege Beteiligung neuer und „alter“ Haaner, die Lust haben, sich den Garten anzuschauen oder über (Gärtner-Themen) zu plaudern. Zahlreiche Kuchen- und Kaffeespenden sollen ebenfalls zum Verweilen einladen. Neben einer Pflanzentauschbörse, für die noch Pflanzen an dem Tag abgegeben werden können, sollen mit der jungen Generation Käfer und Schmetterlinge aus Keramik bemalt sowie Bienenhotels gebastelt werden.