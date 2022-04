Aktion in Haan : Pfingstsonntag geht’s zur 15. GartenLust

Haan Da der beliebte Gartenmarkt immer am ersten Sonntag im Juni stattfindet, fällt er dieses Jahr auf den Pfingstsonntag. Besucher erwartet ein informativer, blütenbunter Tag.

Zum ersten Mal dabei ist beispielsweise ein Stand mit mediterranen und tropischen Kübelpflanzen. Das Besondere an der Haaner GartenLust ist, dass hier die Blumen und Pflanzen im Mittelpunkt stehen. „Wir versuchen, die Züchter zu bekommen“, betont Heiner Grussenmeyer, ebenfalls vom Verein Haaner GartenLust. So finden Gartenfreunde hier nicht nur seltene Züchtungen, sondern können sich Tipps und Informationen aus erster Hand von den Fachleuten holen. „Man kann sich hier fachmännisch beraten lassen“, betont Eugenie Govaarts. „Das hat Qualität.“

Die 15. Haaner GartenLust findet am 5. Juni zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Karl-August-Jung-Platz statt. Der Eintritt ist frei. Das Parkhaus Schillerstraße ist in dieser Zeit ebenfalls geöffnet. Wer sich die offenen Gärten ansehen möchte, findet die genauen Adressen sowie Infos zur GartenLust im Internet unter www.haaner-gartenlust.de

Neben den moderaten Standgebühren auch ein Grund, warum die Aussteller so gerne nach Haan kommen, wie Heiner Grussenmeyer meint: „Weil sie hier viele gute Gespräche haben.“ Nicht nur die Aussteller nehmen für die GartenLust weite Anfahrtswege in Kauf. „Einer kommt aus Drehnte in den Niederlanden“, weiß Eugenie Govaarts, „der fährt schon nachts um 4 Uhr los.“ Auch die Besucher kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls wieder gesorgt werden. So können im geschmackvoll gestalteten Park auf dem Karl-August-Jung-Platz ein paar schöne Stunden verbracht werden.

Vor allem der Kommunalpolitiker Edwin Bölke (CDU) hat maßgeblich zur Aufwertung des Parks beigetragen. „Wir haben hier 30.000 Narzissen gesetzt“, erzählt er, „außerdem viel Gestrüpp ausgeräumt, so dass nun auch die beiden Mahnmale wieder gut zu sehen sind.“ Es war die Idee von Edwin Bölke, Eugenie Govaarts und Heiner Grussenmeyer, in der Mitte des Parks eine zusätzliche Bank aufzustellen. „Die Leute haben sich mehr Sitzgelegenheiten gewünscht“, erzählt Grussenmeyer. Sehr schnell entschied man sich für eine Rundbank, die um den Stamm eines Baumes herum gebaut wurde.

Am Pfingstsonntag können beim Tag der offenen Gartenpforte wieder einige Gärten in Haan und Gruiten besichtigt werden. Neu dabei ist ein Bienenspezialist. Auch hier geht es vor allem um Inspiration und den Austausch. So wie bei der GartenLust. Und weil sie in diesem Jahr bereits zum 15. Mal stattfindet, ist am 4. September eine zweite Jubiläums-GartenLust geplant.