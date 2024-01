Nach 17 Jahren Pfarrer Hanno Nell sagt Gruiten „Adieu“

Fast zwei Jahrzehnte lebte Pfarrer Hanno Nell mit seiner Ehefrau und den fünf Kindern im denkmalgeschützten Pfarrhaus neben der Kirche in Gruiten. Selbst das Hochwasser im Juli 2021 mit all seinen schlimmen Folgen konnte die Familie nicht aus dem Gebäude vertreiben. Sie blieb im Provisorium und damit gewissermaßen auf der Baustelle wohnen. Das Haus war auch in dieser schwierigen Zeit ihr Zentrum in der Gemeinde.