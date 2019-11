Gruiten/Schöller : Pfarrer bietet Kabarett in der Kirche Schöller

Gruiten/Schöller Auf Einladung des Fördervereins Evangelisch-reformierte Kirche Schöller gastieren am Sonntag, 1. Dezember, in der Dorfkirche Schöller der Pfarrer im Ruhestand Prof. Dr. Okko Herlyn und seine Ehefrau Heike Kehl mit ihrem kabarettistischen Programm „Ach, du liebe Weihnachtszeit“.

Am 1. Advent, wenn die erste vorweihnachtliche Einkaufswelle durch die Geschäfte gerollt ist, will das Ehepaar auf seine Art seine Gäste „zur Besinnung“ bringen. Okko Herlyn, von 1972 bis 1974 Vikar in Schöller, Doktor der Theologie und Professor für Ethik, Anthropologie und Theologie hat den Menschen nicht nur auf‘s Maul geschaut, er hat auch hingehört. Und wenn er dann als langjähriger Pfarrer seine vorweihnachtlichen Eindrücke gekonnt kabarettistisch verarbeitet und seinem Publikum als Spiegel vor‘s Gesicht hält, vereinen sich in einer Kirche Gelächter und Nachdenklichkeit.