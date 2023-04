Personalnot im Haaner Rathaus Stadt lässt Gebäudemanagement untersuchen

Die Stadt Haan plant eine externe Organisationsuntersuchung des Amtes für Gebäudemanagement. Die Untersuchung ist für das zweite und dritte Quartal dieses Jahres vorgesehen und soll unter anderem die Personalausstattung des Amtes im Hinblick auf all seine verschiedenen Aufgaben und Anforderungen unter die Lupe nehmen. Ein Beratungsunternehmen, das die Untersuchung durchführen soll, wurde bereits gefunden, heißt es in einem Sachstandsbericht für den Stadtentwicklungs-, Planungs- und Bauausschuss am 9. Mai. Über mögliche Auswirkungen auf den Stellenplan 2024 und die Folgejahre werde zeitnah informiert.