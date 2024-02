Wegen Überlastung Steueramt geht vorerst nicht mehr ans Telefon

Sämtliche Informationen sollten stattdessen per E-Mail an steueramt@stadt-haan.de oder per Post verschickt werden. Das Steueramt werde im gesamten Februar telefonisch nicht erreichbar sein, kündigt die Stadt an. Ein Anrufbeantworter informiere über Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Die bisherigen Sprechzeiten entfallen ebenfalls, persönliche Kontaktaufnahme ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.