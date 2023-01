Personalmangel Bäckerei in Haan schränkt Öffnungszeiten ein

Wie das Traditions-Unternehmen mitteilt, bleibt das Ladenlokal in der Passage an der Nordstraße ab dem 23. Januar bis auf weiteres montags immer geschlossen. Bisher war es bis 13 Uhr geöffnet. Dienstags bis samstags bleibt es bei 6.30 Uhr bis 17 Uhr. Vor einigen Monaten seien bereits Einschränkungen bei den Öffnungszeiten notwendig geworden, hieß es dazu auf Nachfrage. Damals war die Schlusszeit wochentags auf 17 Uhr vorverlegt worden. Ebenfalls wegen fehlendem Personal. Bäckermeister Mark Grania hatte die Haaner Traditionsbäckerei mit eigenem Café im November 2019 übernommen und modernisiert. Damals zählte das Personal noch 21 Köpfe. Dann kam die Corona-Krise. Jetzt werden Arbeitskräfte händeringend gesucht. In den sozialen Netzwerken bittet Grania alle Kunden um Verständnis für die vorübergehende Einschränkung bei den Ladenöffnungszeiten.