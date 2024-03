Hochwasserrückhaltebecken des BRW Die Pegelstände sind jetzt immer abrufbar

Das Hochwasser-Rückhaltebecken Hühnerbachtal des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) war im Juli 2021 komplett gefüllt. Gut 29.000 Kubikmeter Wasser werden im Talabschnitt zwischen Ellscheider und Elberfelder Straße in Haan vom Straßendamm der Ellscheider Straße gestaut. Durch den "Trichter" im Ablauf-Bauwerk fließt nur eine begrenzte Menge Wasser in den Hühnerbach. Auf dem durch das Hochwasser neu entstandenen See schwammen Enten zwischen Baumkronen umher, die aus dem Wasser ragen.