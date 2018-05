Gruiten: PCB in Schule zwingt zu neuen Plänen

PCB in Schule zwingt zu neuen Plänen

Gruiten Die Grundschule Gruiten soll wegen der Schadstoffbelastung des Altbaus bis Ende 2020 einen Neubau erhalten.

Dass die Grundschule Gruiten erweitert werden muss, ist unstrittig. Doch der Anbau, der im Grundsatz schon beschlossen ist, wird nunmehr anders ausfallen müssen, als bisher geplant. Nach einem Gutachten ist die Raumluft des Altbaus mit womöglich krebserregendem Polychlorierten Biphenylen (PCB) belastet. Und deshalb muss das Gebäudemanagement seinen Plan aufgeben, Altbau und den zu planenden Erweiterungsbau durch eine Schnittstelle baulich miteinander zu verbinden. "Über die belastete Raumluft kommt es zur Sekundärkontamination sämtlicher mit ihr in Kontakt stehender Materialien", erläuterte Janince Preuss-Sackenheim, beim Gebäudemanagement Projektleiterin.

Der Bildungs-Ausschuss wird sich am 30. Mai in seiner nächsten Sitzung mit dem Vorschlag des Gebäudemanagements befassen müssen, den Erweiterungsbau ohne Zeitverzug autark zu erstellen. Parallel dazu soll die Planung der Altbausanierung erfolgen. Mit der Sanierung PCB-belasteter Schulräume hat das Gebäudemanagement schon reichlich Erfahrung machen müssen: Bei der Kernsanierung der Grundschule Bollenberg blieben außen in der Fassade schadstoffhaltige Baustoffe erhalten. Wenige Jahre später waren die Belastungswerte im Schulhaus, das bei der Sanierung bis auf den Rohbauzustand zurückgesetzt worden war, wieder die gleichen wie vorher.