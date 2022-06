Städtepartnerschaft Haan/Eu : Städtefreundschaft lebt bei Weinfest und Jugendaustausch auf

Haan Zum Weinfest Ende August wird eine Delegation aus der französischen Partnerstadt erwartet. Partnerschaftsarbeitskreis hat Arbeit aufgenommen.

Mitte der 1960er-Jahre gab es den ersten Jugendaustausch zwischen Haan und Eu in der Normandie. 55 Jahre nach Besiegelung der Städtepartnerschaft Haan-Eu (am 11. Juni 1967) steht nun, nach langer Corona-Pause, eine weitere Begegnung von Jugendlichen beider Städte bevor. In der dritten Woche der Sommerferien werden junge Besucher aus Eu in Haan erwartet. Die Jugendlichen leben in Gastfamilien. Ein buntes Programm ist vorbereitet.