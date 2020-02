Haan : Parteilose soll neue Beigeordnete werden

Das historische Rathaus Haan ist Sitz eines Teils der Stadtverwaltung. Auch im Verwaltungsgebäude Alleestraße 8 sowie in zwei angemieteten Flächen an der Kaiserstraße sind einzelne Ämter untergebracht. Zwischen dem unteren Neuen Markt, dem Windhövel und Schillerpark soll ein neues zentrales Rathaus entstehen. Die Planung läuft bereits. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Haaner Stadtrat tritt am kommenden Mittwoch zur Dezernentenwahl zusammen. Es gab 21 Bewerbungen.

Wenn alles wie geplant vonstatten geht, hat die Stadtverwaltung Haan in absehbarer Zeit eine neue Beigeordnete. Am Mittwoch, 12. Februar, tritt der Stadtrat zu einer Sitzung zusammen, in der die neue Spitzenbeamtin gewählt werden soll. Dass es eine Frau sein wird, räumte Bürgermeisterin Bettina Warnecke auf Nachfrage bereits ein – weitere Angaben zur Person der Kandidatin machte sie jedoch unter Verweis auf den Datenschutz nicht.