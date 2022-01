Sitzmöbel in Haan : Parkbank an der Bahnstraße wird allmählich zum Streitobjekt

Stein des Anstoßes: Diese Bank an der Bahnstraße in Gruiten wollte die WLH wieder aufbereiten und pflegen. Foto: Meike Lukat

Haan Die WLH, deren Patenschafts-Angebot von der Verwaltung abgelehnt worden war, hat die Stadt jetzt an ihr Versprechen eines Austauschs erinnert.

Versehen mit einer kleinen „Vorher-Nachher“-Fotodokumentation hat die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) jetzt ihr Angebot von September vergangenen Jahres bei der Stadt Haan in Erinnerung gerufen. Damals hatte Fraktionschefin Meike Lukat angeboten, die WLH könne doch die Patenschaft für eine marode Sitzbank an der Bahnstraße in Gruiten übernehmen, das heißt, die Bank fachmännisch aufzubereiten und das Areal drumherum zu pflegen. Die Stadt hat mittlerweile schon auf die Kritik der WLH reagiert.

Die WLH merkt außerdem an, dass ein Bildvergleich erkennen lasse, „dass auch in vier Monaten nach Angebot der WLH keine Pflege, Grünschnitt oder ähnlich an dem Standort“ stattgefunden habe. Die Aktiven der Wählergemeinschaft hätten sich „mal eben“ um eine Verbesserung der Situation rund um die Bank kümmern wollen, „was von vielen Gruitenern sehr begrüßt wurde, aber dann nicht stattfinden durfte“, heißt es in dem Schreiben weiter. Wenn die Haaner Stadtverwaltung schon ankündige, „sich lieber selbst zu kümmern, so sollte dies dann auch tatsächlich passieren“. Dem entgegnet die Technische Beigeordnete, dass der Hinweis hinsichtlich der erforderlichen Rückschnittarbeiten an den Betriebshof weitergeleitet wurde, der umgehend tätig wird. „Alle Gärtnerinnen und Gärtner sind momentan mit Rückschnittmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet beschäftigt“, erläutert Schacht.