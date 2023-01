Angebot im Wohnpark Haan-Ost TikTok und Hip-Hop geben den Ton an

Das Wichtigste beim Hip-Hop sei immer Power, Ausstrahlung und Energie, wie sie den Mädchen erklärt. Zum Abschluss des Workshops zeigen die Teilnehmerinnen ihr Können in TikTok Tänzen, die die meisten der Teilnehmerinnen auch in ihrer Freizeit einüben. Gemeinsam tanzen sie beinahe synchron zu „Green Green Gras“ von George Ezra in einer beschleunigten Version. In der Feedbackrunde zeigen alle Daumen von Dorela, Alla, Feride, Alisa und Deljana nach oben. Auf die Frage, was ihnen am meisten gefallen hätte, antwortet Alla schlicht und einfach: „Alles“. In der nächsten Woche steht beim Projekt „Starke Mädchen – Starke Frauen“ Wellness auf dem Programm. Den Tanzworkshop möchten, aber alle Teilnehmerinnen auf jeden Fall nochmal wiederholen.